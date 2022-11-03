مجلس الإسماعيلي يهدد بالإستقالة

هدد مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بتقديم استقالته، في حال عدم تدخل مجلس الوزراء لحل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وذكر النادي في بيان رسمي: «قدم يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، قرضا قيمته مليوني و250 ألف جنيه مصري من أجل تسيير الإجراءات وإنهاء كافة الأمور الإدارية داخل النادي».

وأضاف البيان: «يأتي هذا في إطار حرص رئيس النادي على توفير الهدوء والاستقرار داخل قلعة الدراويش وتعهد مجلس إدارة النادي بالإستمرار بتسيير أعمال النادي لمدة شهر آخر من تاريخ ارسال الخطاب المعلن لـ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حسب ما ورد بالخطاب».

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي أرسل خطابًا رئيس الوزراء، جاء فيه: «معالي رئيس مجلس الوزراء إنه في حال عدم اتخاذ اللازم لإنقاذ هذا الكيان علما بأن المجلس يستطيع تسيير الأمور لشهر آخر إذا ما لمس جدية لحل المشكلات خلال جدول زمني محدد، حيث أنه لن يكون أمام هذا المجلس إلا تقديم إستقالته بشكل جماعي لعدم القدرة على تواصل العمل وتسيير الأمور في ظل المعوقات والصعوبات التي يواجهها النادي».