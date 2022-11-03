ميلوني تصل إلى بروكسل وسط دعوات بتعاون إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي

وصلت رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة، جورجا ميلوني، إلى بروكسل اليوم الخميس، في مستهل أول زيارة خارجية لها، وستلتقي خلالها كبار المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

واستقبلت رئيسة البرلمان الأوروبى، بورتا ميتسولا، ميلوني، وغردت عبر موقع تويتر:"كان لإيطاليا دائما دور محوري فى الاتحاد الأوروبي"، ودعت ميلوني إلى التعاون.

وقالت ميتسولا: "إننا بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، والارتفاع الصاروخي في أسعار الطاقة، وزيادة معدلات التضخم، إلى المحافظة على وحدة الصف.. سوف نكون أقوى، إذا واصلنا العمل معا".

ووجهت ميلوني، السياسية اليمينية المتطرفة، انتقادات متكررة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته في الماضى، ولا تزال الأسئلة معلقة بشأن التزام حكومتها بالتعاون مع الكتلة الأوروبية.