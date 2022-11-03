روبرت كوخ يسجل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني، صباح اليوم الخميس، تسجيل زيادة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مقارنة بما كان عليه أمس.

وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 289.6، فيما كان يبلغ أمس 279.1.

وكان هذا المعدل يبلغ 493.4 قبل أسبوع، فيما كان يبلغ قبل شهر 471.1.

تجدر الإشارة إلى أن المؤشر الخاص بالمعهد لا ينقل سوى صورة غير مكتملة عن الوضع الحالي للعدوى بفيروس كورونا في ألمانيا. ويفترض خبراء منذ فترة أن هناك عددا كبيرا من حالات الإصابة لا يتم تسجيلها لدى المعهد، لاسيما لأن ليس جميع المصابين يجرون اختبار الكشف عن الإصابة (بي سي آر).

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 78 ألفا و629 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 281 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 35 مليونا و728 ألفا و277 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها أو تسجيلها.