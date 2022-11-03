قال حازم إمام لاعب نادي الزمالك السابق، إنه لا يفكر في اعتزال كرة القدم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى رغبته في الانضمام إلى نادي جماهيري بالميركاتو الشتوي القادم.

وكان حازم إمام قد رحل عن نادي الزمالك بعد نهاية عقده في الصيف الماضي، ولكنه لم ينضم لأي نادٍ قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف إمام في تصريحات لقناة المحور: "بالطبع، أنا حزين لرحيلي عن نادي الزمالك، وخاصة أنني وقعت على بياض مع إدارة النادي، وكنت أرتب أموري للبقاء مع القلعة البيضاء لموسمين قادمين."

وأوضح لاعب الزمالك السابق: "أنا أحترم رؤية الجهاز الفني بقيادة فيريرا في عدم تجديد عقدي، وأمير مرتضى منصور كان متواصلًا معي لمساعدتي بعد صدور قرار رحيلي."

وواصل إمام حديثه، قائلاً: "لا أفكر في اعتزال كرة القدم بالوقت الحالي، كل تفكيري حاليا العودة بكل قوة واستكمال مسيرتي في الملاعب."

واستكمل إمام: "تلقيت عرضين من أندية الدوري الممتاز بعد رحيلي عن الزمالك، ولكنني رفضت لأنني لا أحب أن أكون موظفًا، وأرغب في اللعب لصفوف نادٍ جماهيري بالفترة القادمة."

وأتم: "لم أتدرب لمدة 15 أو 20 يومًا بعد غلق باب القيد، لأن عقلي وجسدي كان يحتاجان للراحة، ولكنني سأخوض تدريبات من يوم السبت المقبل، ومنتظر فترة الانتقالات الشتوية، وأبحث عن عرض جيد، وخلال شهر ونصف سأكون جاهزًا."