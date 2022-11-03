ملك البحرين يدعو لوقف الحرب الروسية الأوكرانية خلال استقبال بابا الفتيكان

دعا الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن بلاده تساهم بكل طاقتها لتحقيق هذا الأمر، فضلًا عن ضرورة التصدى للفكر المتطرف، حفاظًا على كافة الأمم والشعوب.

وأضاف الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمة ألقاها خلال استقبال رسمي أقيم مساء اليوم الخميس، بقصر الصخير، لقداسة بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، أن مملكة البحرين تدعم كافة جهود السلام، وترفض كل أشكال التمييز من أجل تثبيت مواقفنا المشتركة لإحلال السلام في العالم، ووحدتنا الإنسانية، لافتًا إلى أن مملكة البحرين تعتمد دواما سبل التآخى واحترام سياسات الدول وعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.

كما دعا ملك البحرين، أن يكل الله عز وجل كل الجهود الهادفة للسلام بالنجاح من أجل استقرار الأوضاع في كل دول العالم، متمنيا لقداسة البابا فرنسيس أن يوفقه الله في كافة الأمور التي يقوم بها من أجل سلام العالم.

ووصل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، قبل قليل إلى مطار الصخير بالبحرين في زيارة رسمية تستمر من اليوم الثالث وحتى اليوم السادس من نوفمبر الجاري، تلبية لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والذي كان على رأس وفد يضم كبار شخصيات المملكة في استقبال بابا الفاتيكان.

واصطحب ملك البحرين، بابا الفاتيكان إلى القصر الرئاسي بالصخير حيث يتبادلان الهدايا التذكارية ثم تقام له مراسم استقبال رسمية.