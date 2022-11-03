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أصدرت محكمة بولاية فيرجينيا الأمريكية، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 20 عاما على أليسون فلوك إيكرين، الملقبة بـ"إمبراطورة داعش"، بتهمة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية.

وفي جلسة النطق بالحكم، وصف راج باريخ المدعي العام فلوك إيكرين بـ"إمبراطورة داعش التي غسلت دماغ فتيات صغيرات ودربتهن على القتل"، وفقاً لصحيفة سي إن إن الأمريكية.

فمن هي أليسون فلوك ولماذا لقبت بإمبراطورة داعش، ترصد "الشروق"، ذلك في التقرير التالي:

-ولدت أليسون بروكس بولاية كنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، نشأت في مزرعة والدها وفيها تدربت علي استخدام السلاح.

-تزوجت في التسعينيات وأنجبت ولدين، وانفصلت وتزوجت من رجل يدعى فولكان إيكرين واعتنقت الإسلام.

-في 2008 غادرت مع زوجها وأولادها إلى مصر، وهناك بدأت ميولها المتطرفة.

- انتقلت في 2011 مع العائلة إلى ليبيا حيث سرق زوجها وثائق بعد الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي وساعدته على تحليلها وتلخيصها لحساب "أنصار الشريعة"، المجموعة الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة، طبقاً لوكالة فرانس برس.

- في 2012 انتقلت مع العائلة سوريا للانضمام إلى صفوف المجاهدات، وأصبح زوجها قناصاً لتنظيم داعش.

- تم تكليفها بتدريب زوجات المقاتلين على استخدام بنادق AK-47 والقنابل اليدوية.

- دعمت منظمات جهادية في سوريا والعراق وليبيا حيث " وقامت بتدريب الفتيات على القتل، بين عامي 2012 و2019.

- دربت أكثر من 100 امرأة وفتاة تراوح أعمار بعضهن بين 10 و11 عاما" وعلمتهن على استخدام بنادق هجومية وأحزمة ناسفة.

- في عام 2015، قتل زوجها في قصف، وتزوجت بعده 3 مرات من عناصر آخرين في تنظيم داعش وأنجبت 4 أطفال.

- شكلت كتيبة نسائية باسم "كتيبة نصيبة" بدأت نشاطها في فبراير 2017 للمساعدة في الدفاع عن منطقة الرقة السورية.

- في يناير 2022 تمت القبض عليها وإعادتها إلى الولايات المتحدة.