الثقافة الموريتانية تطلق أول نسخة من جائزة الرئيس الموريتاني للفنون الجميلة

أطلق وزير الثقافة الموريتاني محمد ولد اسويدات، مساء الأربعاء، الدورة الأولى من جائزة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السنوية للفنون الجميلة.

وأكد الوزير، خلال احتفالية بأحد فنادق نواكشوط، أهمية الفنون الجميلة، التي تعتبر ركنا ثقافيا من ثقافة الأمم وجسر للتواصل بين الشعوب، فهي وسيلة ناعمة لتسويق الثقافة والتعريف بها، فضلا عن دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف اسويدات أن رئيس الجمهورية يمتلك إيمانا راسخًا بدور الثقافة في تقوية اللحمة الوطنية وترسيخ القيم النبيلة، وهو ما جعل الثقافة محل اهتمام خاص في برنامجه الانتخابي "تعهداتي"، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيق مختلف مضامينه.

وأشار إلى أن الجائزة غير مسبوقة في تاريخ الثقافة الموريتانية، فهي تسعى إلى تشجيع الإبداع وتقوية روح التنافس وتطوير هذه الفنون.