الاحتلال يقمع فلسطينيين يطالبون باسترداد جثمان شهيد محتجز منذ سبتمبر الماضي

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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، مظاهرة لفلسطينيين في قرية "الطور" شرق القدس المحتلة، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد محمد أبو جمعة، المُحتجز منذ شهر سبتمبر الماضي.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت تجاه المشاركين في التظاهرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وردد المشاركون في التظاهرة الشعارات المطالبة باسترداد جثمان أبو جمعة، المحتجز لدى سلطات الاحتلال منذ استشهاده في 22 سبتمبر قرب بلدة "بيت سيرا"، غرب رام الله.

وتحتجز إسرائيل جثامين بعض الشهداء من باب التنكيل بهم بعد الموت، ومُضاعفة حسرة أهاليهم.