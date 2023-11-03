قتلى وجرحى إثر عاصفة قوية ضربت غرب أوروبا

ضربت العاصفة القوية «سياران»، شمال غرب فرنسا وجنوب غرب إنجلترا قبل أن تتحرك إلى هولندا وبلجيكا وألمانيا، أمس الأول، مخلفة وراءها 7 ضحايا على الأقل، والعديد من المصابين.

وقالت الشرطة الهولندية إن «سياران» أسفرت عن وفاة شخص بالبلاد بعد أن سقطت عليه شجرة فى بلدة فينراى جنوب شرقى البلاد قرب الحدود الألمانية.

وتسبب سقوط الأشجار فى إصابة العديد من الأشخاص فى أماكن أخرى، وبينهم امرأة فى لاهاى، وفقا للشرطة. وسقطت الأشجار وفروعها فوق سائقى دراجات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفى فرنسا، لقى شخصان حتفهما وأصيب 15، بينهم 7 من رجال الإطفاء، وفقا لوزير الداخلية جيرالد دارمانين. وتوفى سائق شاحنة عندما اصطدم بشجرة سقطت جراء العاصفة.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 1.2 مليون أسرة، والاتصالات والهاتف المحمول عن مئات الآلاف.

كما هبت رياح قوية عبر جبال هارتس بوسط ألمانيا ما أدى إلى وفاة سيدة سقطت عليها شجرة، حسبما أفادت إدارة الإطفاء المحلية فى مدينة جوسلار.

وتم إلغاء مئات رحلات الطيران بسبب العاصفة، التى أطلقت هبات رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات فى الساعة. كما تم تعليق حركة القطارات من وإلى باريس أيضا وتضررت حركة الشحن بشدة.

من جهة أخرى، أظهر تقرير أممى جديد أن ارتفاع درجات الحرارة الشديدة تصنف على أنها أشد مخاطر الطقس فتكا، مما قد تتسبب فى تضاعف معدل الوفيات التى تنتج عن ارتفاع درجات الحرارة بنحو 30 ضعفا، وهو اتجاه مثير للقلق فى عالم يشهد ارتفاعا سريعا فى درجات الحرارة.

جاء ذلك وفقا للنتائج التى توصل إليها تقرير جديد متعدد الوكالات بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، والذى يظهر أنه فى الفترة من عام 2000 إلى 2019، توفى نحو 489 ألف شخص كل عام بسبب الحرارة، نصفهم فى آسيا.