وصف المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، الغزو البري لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بـ «المغامرة الخاسرة»، قائلا: «الحرب البرية من شارع إلى شارع؛ تمكن أصحاب الأرض من التفوق».



وتابع خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس: «أتوقع أن إسرائيل دخلت مستنقع لن تخرج منه، نتانياهو يحاول التمسك بالشعرة الأخيرة لإمكانية استمراره ».



وأضاف أن الحرب الإسرائيلية اليوم على الأشقاء في قطاع غزة؛ أعادت إلى الأذهان أهمية الدور المصري، معقبا: «هناك قضايا لا يملك مفاتيحها سوى مصر بفضل زعامتها ودبلوماسيتها التاريخية وثقلها السياسي وحجمها في المنطقة».



وأعرب عن اندهاشه إزاء تغير المواقف الألمانية والفرنسية البريطانية ضد القضية الفلسطينية، قائلا: «إسرائيل نجحت ببراعة في الخداع عن طريق الخلط بين الكفاح المسلح؛ من أجل التحرر وبين الإرهاب، وبدأت تقارن حماس بداعش».



وعن تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى مؤخرا حول كون حماس «صناعة إسرائيلية»، قال: «في البداية كانت صناعة إسرائيلية بالفعل، كانت تسمى القيادة البديلة في الثمانينيات، كانت إسرائيل غاضبة من الرئيس عرفات؛ فصنعوها، أحيانا تحضر العفريت ولا تعرف تصرفه».