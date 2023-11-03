طبيب رضا سليم يكشف تطورات حالته الصحية بعد إجراء جراحة في الكتف

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قال أشرف محرم الطبيب المعالج لمهاجم الأهلي المغربي رضا سليم، إن اللاعب خضع لجراحة ناجحة مساء الخميس، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة.

وكان رضا سليم قد أصيب بكسر في عظمة الترقوة خلال مواجهة فريقه الأهلي وصن داونز، والتي أقيمت مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف محرم في تصريحات تليفزيونية: «رضا سليم إصابته أصعب بعض الشيء من إصابة خالد عبد الفتاح لأن درجة التهشم كانت أكبر بالنسبة له».

وأتم:«سليم سيعود للمشاركة في مباريات الأهلي خلال 3 أشهر على أقصى تقدي،ر وربما تتقلص المدة مثلما حدث مع خالد عبد الفتاح الذي عاد بعد شهرين فقط».