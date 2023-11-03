الاحتلال الإسرائيلي يداهم مغسلة مركبات وينصب حواجز عسكرية جنوب جنين

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، مغسلة للمركبات على دوار بلدة عرابة واقتحمت مدخل بلدة يعبد جنوب جنين، وقرية فقوعة شمال شرق المدينة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت مغسلة للمركبات عند دوار بلدة عرابة، تعود لأحد المواطنين، وفتشتها واستجوبت العاملين فيها بعد التدقيق في هوياتهم، قبل أن تنصب حاجزا عسكريا في المكان.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا آخر عند مفترق واد دعوق بالقرب من مخيم فحمة، وكثفت من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن بين كروم الزيتون والحواجز العسكرية المتنقلة في محيط بلدة يعبد وقراها.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.