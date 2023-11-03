ممثلة التجارة الأمريكية: الولايات المتحدة ملتزمة بتجديد اتفاقية التجارة مع أفريقيا بشكل سلس

صرحت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي بأن بلادها حريصة أن تجدد اتفاقية التجارة التفضيلية الحالية مع أفريقيا، دون عراقيل، عندما تنتهي فترة سريانها خلال عامين.

وقالت كاثرين تاي: "نريد أن نضمن بحلول يوم 30 سبتمبر 2025 أن هناك اتفاقية أخرى تحل محل الاتفاقية الحالية"، في إشارة إلى قانون الفرص والنمو في أفريقيا (أجوا).

وأضافت في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج: "نتطلع إلى تجديد الاتفاقية بشكل سلس".

ووصلت تاي إلى جنوب أفريقيا لحضور منتدى سنوي بشأن اتفاقية أجوا، التي تحولت في عام 2000 إلى قانون وصارت أساسا لسياسات التجارة والاستثمار الأمريكية مع دول الصحراء الافريقية.

وذكرت تاي أن من بين التطورات التي تريد الولايات المتحدة أن تبحثها إطلاق منطقة تجارة حرة قارية أفريقية، والتي يقول البنك الدولي إنها يمكن أن تخرج ثلاثين مليون شخص من دائرة الفقر المدقع.

وأضافت: "في إطار مراجعة برنامج أجوا، لابد أن نحاول تحديد ما إذا كان هناك المزيد الذي يمكن القيام به لاستكمال هذا البرنامج وتلبية الطموحات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".

ويسمح قانون الفرص والنمو في أفريقيا حاليا بتصدير منتجات أكثر من 30 دولة أفريقية إلى أكبر اقتصاد في العالم بدون حواجز جمركية، واتفق مسئولو التجارة من أفريقيا والولايات المتحدة على ضرورة تحديث الاتفاقية الحالية وتنفيذها بشكل أقوى.