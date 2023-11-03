فالنسيا آخر المتأهلين إلى الدور الثاني بكأس ملك إسبانيا

لحقت أندية فالنسيا وغرناطة وفياريال بركب المتأهلين للدور الثاني في بطولة كأس ملك إسبانيا، مساء الخميس.

وفاز فالنسيا 2 / صفر على مضيفه لوجرونيس، بينما تغلب غرناطة 3 / صفر على مضيفه أروسا، الناشط بدوري الدرجة الثالثة الإسباني، وانتصر فياريال 5 / صفر على مضيفه شيكلانا، أحد أندية الهواة، في الدور الأول لكأس الملك.

وصعد فالنسيا للدور الثاني، بعدما افتتح بابلو جوزالبيز خيلابيرت التسجيل للفريق الأندلسي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما أضاف زميله دييجو لوبيز الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وفي لقاء أروسا مع غرناطة، افتتح خوسيه كاييخون التسجيل لغرناطة في الدقيقة 19، فيما أضاف زميلاه شون ويسمان وفامارا ديديو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 88 و90 على الترتيب.

ولم يجد فياريال أدنى معاناة في اجتياز عقبة شيكلانا، حيث تقدم بهدف عن طريق مانو تريجيروس في الدقيقة 19، ثم أضاف خورخي باسكوال الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وعاد تريجيروس لهز الشباك من جديد، عقب إحرازه الهدفين الثالث والرابع لفياريال في الدقيقتين 43 و72 من ركلة جزاء على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للقاء، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك).

واختتم أليكس باينا مهرجان أهداف فياريال في المباراة، بعدما سجل الهدف الخامس للفريق الملقب بـ(الغواصات الصفراء) في الدقيقة 74.