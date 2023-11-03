 مسئولون فلسطينيون: استشهاد 8 أشخاص في عمليات عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئولون فلسطينيون: استشهاد 8 أشخاص في عمليات عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 6:08 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 6:08 م

قال مسئولون فلسطينيون، اليوم الجمعة، إن ثمانية فلسطينيين على الأقل استشهدوا في عمليات عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة في رام الله، إن خمسة منهم استشهدوا خلال الليل في مخيم جنين للاجئين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "غارة جوية استهدفت خلية مسلحة هناك، خلال الليل، أسفرت عن مقتل عدد من المهاجمين الذين فتحوا النار وألقوا عبوات ناسفة على القوات الإسرائيلية وشرطة الحدود"، على حد زعمه.

وتشهد الضفة الغربية، توترات جراء الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية منذ اندلاع القتال بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

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