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منظمة الصحة العالمية تقيم وحدات طب الأسرة بمحافظة دمياط

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 5:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 5:36 ص

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تقييم لجان منظمة الصحة العالمية لوحدة طب أسرة الغنيمية، التابعة للإدارة الصحية في مركز فارسكور، خلال شهر أكتوبر الجاري.

أوضح بيان أصدره الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن التقييم جاء طبقا لمؤشرات جودة الخدمات الصحية المقدمة، وذلك في إطار تقييم الوحدات المدرجة بالمرحلة الرابعة؛ من مشروع تطوير منشآت الرعاية الصحية الممول من البنك الدولي.

كما تم تقييم وحدة طب أسرة كفر شحاتة، التابعة للإدارة الصحية في مركز كفر سعد، وذلك في إطار التقييم الدوري للجان المنظمة، لآلية معالجة الشكاوى والمقترحات في منشآت الرعاية الصحية الأولية، وجودة الخدمات الصحية المقدمة طبقا لمعايير الجودة، وتقييم رضا المنتفعين عن مستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة بالوحدات، وقد اجتازت الوحدات التقييم بنجاح، وذلك طبقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وتحت إشراف السيد الدكتورة دينا أبو صير، مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.


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