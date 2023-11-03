الدفاع المدني الفلسطيني: عشرات الشهداء في الشوارع منذ أيام لا نستطيع انتشالهم

قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، تعليقا على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح من أمام بوابة مستشفى الشفاء مساء اليوم؛ إن الجريمة تأتي استمرارا لسياسة القتل والاستهداف التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء.



وتابع خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة: «هذا الاحتلال دموي لا يريد سوى إيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء»، لافتا إلى نزوح الآلاف من المدنيين إلى ساحة وبوابة المستشفى للاحتماء داخل المستشفى من القصف المتواصل على المنازل.



ونوه بمطاردة طائرات جيش الاحتلال واستهداف القافلة المحملة بالجرحى والمصابين أكثر من مرة منذ لحظة خروجها من بوابة المستشفى وحتى اضطرارها إلى العودة مرة أخرى قبيل قصفها أمام بوابة المستشفى في ظل تواجد آلاف النازحين عند مدخل المستشفى.



وأضاف أن جريمة اليوم تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالجرائم منذ بدء العدوان على غزة، لافتا إلى استمرار تواجد عدد كبير من الشهداء تحت أنقاض المنازل حتى اللحظة، معقبا: «هناك عشرات الشهداء الآن والإصابات في شارع الرشيد وشارع 8 وصلاح الدين؛ متواجدون على الأرض منذ أيام وإلى الآن».



وأوضح أن طواقم الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني؛ لا تستطيع الدخول إلى هذه المناطق؛ نتيجة استهدافها مباشرة من قبل طائرات الاحتلال أكثر من مرة سابقة، معقبا: «ما يحدث إجرام وعملية إبادة وقتل ممنهج ودموي للمواطنين داخل منازلهم».



وأكد أن إمكانيات الدفاع المدني لا ترتقي إلى هذا الحجم الهائل من الدمار المتصاعد يوما تلو الآخر، معربا عن أسفه وحزنه جراء استهداف الاحتلال الأطفال والنساء.