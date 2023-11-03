بركات عن موديست: «ظلمنا شريف وأزارو»

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يرى محمد بركات لاعب الأهلي السابق، أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأحمر ليس جاهزاً، رغم نجوميته الكبيرة من قبل أثناء تجاربه السابقة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان فريق الأهلي قد ودع منافسات بطولة الدوري الإفريقي من الدور نصف النهائي، بعد خسارته بهدف نظيف أمام صن داونز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأضاف بركات في تصريحات تليفزيونية: "موديست لاعب صاحب تاريخ كبير ولا ينكر أحد ذلك ولكنه ليس جاهزاً ، أتذكر منذ عام تقريباً كان نجم الشباك في لقاء بايرن ميونيخ بالدوري الألماني وسجل هدف التعادل في الوقت القاتل".

وأتم:" للأسف الثنائي محمد شريف ووليد أزارو تعرضا لظلم واضح رغم أنهما امتلكا قدرات تهديفية كبيرة وسجلا العديد من الأهداف".