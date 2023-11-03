اتحاد النقابات الفنية: نحتاج عملا عربيا يعبر عن القضية الفلسطينية أمام العالم

دعا المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، إلى ضرورة تقديم عمل فني يعبر عن القضية الفلسطينية أمام الرأي العام الدولي، قائلا: «إذا استقطعنا 5 % من إجمالي الإنفاق على الفن بالوطن العربي؛ سنقدم عملا عالميا».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، أن الحرب على غزة أعادت إحياء الروح تجاه الفلسطينية من جديد، لا سيما داخل دوائر الضوء والاهتمام لدى فئة الشباب، معقبا: «في أولاد لم يكونوا يعرفوا شكل العلم إيه !».

وأشار إلى قطع عدد من دول أمريكا اللاتينية العلاقات مع الكيان الصهيوني، متابعا: «أنا أرى أنه رغم السواد الذي نعيشه إلا أنه في صالح القضية الفلسطينية، الاحتلال لن يحتمل معارك طويلة الأمد آخرهم ضربتين وأرجع».

ولفت إلى تراجع أسعار التذاكر رحلات الطيران إلى خارج إلى إسرائيل لـ 5 آلاف دولار، مشيرا إلى مغادرة أعداد هائلة من المستوطنين اليهود إلى خارج دولة الاحتلال في مشاهد هروب جماعية بعد عملية طوفان الأقصى.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف عربي قوي حيال الوضع الراهن بقطاع غزة، متسائلا: «إذا لم نقف الآن، متى سنقف؟ لا يوجد وقود بالمستشفيات والأطفال تموت في الحضانات، والعالم يقف مشاهدا لجرائم الحرب».