زعيم حزب الله اللبناني: هجمات السابع من أكتوبر كانت فلسطينية 100%

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، كانت "فلسطينية 100%"، وذلك في أول تعليق رسمي له على الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية.

وأضاف نصر الله في خطاب متلفز من مقره في لبنان: "الفلسطينيون نفذوه بنسبة 100%، وأخفاه أصحابه عن الجميع".

وجاءت هذه التصريحات وسط مخاوف من اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

وتنبأ نصر الله بهزيمة إسرائيل في هذه الحرب، وأدان "حكومة إسرائيل" التي وصفها بـ" المتطرفة والحمقاء والغبية والمتوحشة".

وقال نصر الله إن هجمات 7 أكتوبر مثلت "مرحلة تاريخية جديدة من الصراع مع العدو".

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان.

كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية واللبنانية الصواريخ من جنوب لبنان في الفترة الماضية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة بإطلاق عملية "السيوف الحديدية".

وينفّذ الجيش اللبناني منذ السابع من أكتوبر المنصرم، انتشارا في المناطق الحدودية الجنوبية، ويقوم الجيش بتسيير دوريات، ويتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، وتقوم وحدات من الجيش بتنظيم عمليات الدخول إلى المناطق الحدودية والخروج منها.