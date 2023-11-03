ذا ماركار: جنود إسرائيليون يسرقون بيوت المستوطنين النازحين

كشفت صحيفة إسرائيلية في تحقيق مصغر، عن انتشار عمليات سلب ونهب على يد الجنود الإسرائيليون، لبيوت المستوطنين النازحين عن مستوطنات غلاف غزة، بعد عملية طوفان الأقصى، وانتشار الجيش الإسرائيلي بالمنطقة وسط تواطؤ من الشرطة الإسرائيلية مع عمليات النهب.

ونقلت صحيفة ذا ماركار عن إيلي ريتشوكوفيتش والذي يعمل مصورا، بأن 6 بيوت من المستوطنة التي يقيم بها نهبت على يد جنود. وأضاف أنهم سرقوا آلاف الشيكلات وعدة قلائد مطلية بالذهب من منزله.

وقال زوهر حاييم مستوطن مقيم بمستوطنة أخرى، إن بيته تعرض للنهب، موضحا أن البيوت كانت مغلقة بالأقفال ولكن الجنود اقتحموها بواسطة الآلات الحديدية المخصصة لكسر الأبواب.

ويؤكد إيلي أنه من المستبعد أن يكون أحد غير الجنود قام بالنهب، نظرا لأن المستوطنات المحاذية لغزة تعد مناطق عسكرية منذ وقوع الهجمات ويصعب على المدنيين دخولها.

وأوضح كلا من زوهر وإيلي وغيرهم دون ذكر اسمائهم، أنهم تواصلوا مع الشرطة، ولكنها أحالتهم للجيش لأن المنطقة عسكرية، ولم تتدخل الشرطة للتحقيق. فيما قال مسئول بمستوطنة أسدود للصحيفة إنه رفعت المشكلة للجيش وتم فتح تحقيق بها.