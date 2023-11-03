قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن الإرهاب تاريخيا صناعة إسرائيلية، مؤكدا أن العالم لم يعرف إرهابا مثل إرهاب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الغير وكذلك حيال سكانها.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسماء إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، إلى ادعاء حكومة الاحتلال بإلغاء تنفيذ أحكام في حين أنها تطبقها يوميا بقتل الأبرياء من الأشقاء على الأراضي الفلسطينية، معقبا: «إسرائيل دولة خارج حدود القانون، ولا تمتثل لقرارات الشرعية الدولية، مصيبة لحقت بنا بالشرق الأوسط».

ولفت إلى تبني دولة الاحتلال خلال الأيام الماضية محاولة خلق صراع عربي- عربي، قائلا: «إسرائيل الآن تضرب الدول العربية ببعضها، على سبيل المثال ادعاءها الخوف على المدنيين بقطاع غزة من القصف ومطالبتهم بالنزوح إلى مصر؛ من أجل تنفيذ مخطط التهجير وتصفية الأرض».

واستشهد مدللا حديثه بمقولة رئيس وزراء حكومة دولة الاحتلال السابق إسحاق رابين «أريد أنا أستيقظ ذات يوم ليقولوا لي إن غزة قد غرقت في البحر»، متابعا: «القضية الفلسطينية قضية مزمنة، وغزة دائما تتعبهم مثل الشوكة العالقة في مؤخرة الحلق».

وأثنى الفقي على بسالة وشجاعة الشعب الفلسطيني واستعداهم الدائم للتضحية والفداء في سبيل الوطن قائلا: «مقاومة الأطفال الصغار شيء يدعو للدهشة».

وانتقد ازدواجية المعايير التي تعتمدها الدول الغربية والولايات المتحدة في تعاملها تجاه الموقف من الغزو الروسي لأوكرانيا في مقابل التقاعس المشين عن التصدي بصورة مجدية للانتهاكات التي تقترفها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق القضية والشعب الفلسطيني، قائلا: «الكيل بمكيالين والسياسة المزدوجة أرهقت المنطقة».

وأضاف أن الفضل يعود إلى بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة في استمرار الاحتلال الإسرائيلي داخل الشرق الأوسط، قائلا: «إسرائيل عاشت دائما على راع، الأول كان بريطانيا استمر معها حتى إنهاء الانتداب، ثم فرنسا قدمت لها الترسانة النووية في عهد شمعون بيريز، ثم الآن الراعي الكبير أمريكا».

وأكد أن جميع الرؤساء الأمريكيين نسخة واحدة جميعهم يتبارى في التملق لإسرائيل، معقبا: «نيويورك مدينة يهودية يسكنها 5 ملايين تؤثر تماما على صنع القرار، ترامب اعترف بالقدس كعاصمة إسرائيل، وبايدن صاحب صفقة القرن».