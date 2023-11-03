امرأة ثانية تتهم قائد فرقة إيروسميث بالاعتداء الجنسي عليها

حركت امرأة ثانية دعوى قضائية تتعلق بالاعتداء الجنسي ضد المغني الرئيسي بفرقة "إيروسميث" الموسيقية ستيفن تايلر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقالت المدعية جين بيلينو إنها عانت من "ألم عاطفي شديد ودائم" بعدما اعتدى عليها المغني مرتين، في عام 1975 عندما كانت في السابعة عشر من عمرها.

وتأتي هذه الدعوى القضائية الثانية ضد تايلر بعدما اتهمت جوليا ميزلي المغني /75 عاما/ العام الماضي بإقامة علاقة جنسية غير مشروعة معها خلال فترى مراهقتها.

وذكرت وثائق أصدرتها شركة المحاماة "جيف آندرسون آند أسوشيتس" أمس الخميس أن بيلينو كانت مراهقة تشارك في عرض أزياء في مانهاتن صيف 1975 عندما رتب صديق لقاء للاثنين مع فرقة موسيقى الروك "إيروسميث".

وتقول صحيفة الدعوى إن تايلر اعتدى على بيلينو جنسيا مرتين أثناء ذلك اليوم.