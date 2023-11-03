توقعات بأن تستهلك ألمانيا في 2023 أقل كمية من الطاقة خلال 3 عقود

من المتوقع أن تستهلك ألمانيا هذا العام أقل كمية من الطاقة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، في ظل أثر الصناعات التحويلية المتعثرة بالبلاد على طلب الوقود.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الخميس أن توقعات فريق العمل المعني بميزانيات الطاقة أفادت بأن إجمالي الاستهلاك سيصل العام الحالي إلى مستوى أقل من العام الماضي عندما ضربت أزمة الطاقة في أوروبا ألمانيا بشكل خاص، وأن إجمالي استهلاك الطاقة هذا العام يتجه إلى تسجيل انخفاض سنوي بنسبة 8%.

وسيكون الاستهلاك في 2023 أقل بنسبة 28% مقارنة بمستوى عام 1990 وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل مستويات الاستهلاك.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني، وهوأكبر اقتصاد في أوروبا، سيكون الوحيد ضمن الدول الصناعية السبع الكبرى الذي يسجل انكماشا في عام 2023 وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي وأنه سينهي هذا العام بتسجيل ركود مزدوج (ما يعرف بالركود الفني).

كانت الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ألمانيا شهدت انخفاضا حادا في أنشطتها كما أن أسعار واردات الوقود المهمة مثل الغاز لا تزال أعلى من المستوى الذي كانت عليه قبل الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، والذي قلب تدفقات الغاز رأسا على عقب.

وأوضح فريق العمل أنه بينما كان ضعف القطاع الصناعي العامل الرئيسي الذي أثر على الطلب على الطاقة، يمكن إرجاع نحو 20% من تراجع الطلب إلى درجات الحرارة التي أصبحت أكثر اعتدالا. وأضاف فريق العمل أن من المحتمل أن يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الطاقة إلى ترشيد الاستهلاك والبحث عن بدائل فضلا عن لجوء قطاع الصناعة إلى التقشف.