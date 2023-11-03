رئيس وزراء إيرلندا: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام

وصف رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "شيء يقترب من الانتقام"، وذلك في بعض من أقوى الانتقادات الموجهة لإسرائيل من قبل زعيم دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.



ونقلت إذاعة "آر تي إي" الأيرلندية الرسمية عن فارادكار قوله للصحفيين خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية: "أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، لكن ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس.. يبدو أنه يشبه شيئاً أقرب إلى الانتقام.. ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه".



ورداً على سؤال عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر جرائم حرب، قال فارادكار: "ليس من اختصاصي أن أحدد".



وبحسب وكالة "بلومبرج الشرق"، سلطت الحرب في غزة الضوء على الانقسامات في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.



وأيدت دول، مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا، دعوات الأمم المتحدة لوقف الصراع مؤقتاً لأسباب إنسانية.



في المقابل، عارضت دول أخرى، مثل ألمانيا والتشيك والنمسا، ذلك قائلة إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وتسمح لحركة حماس الفلسطينية بإعادة تجميع قواها، وفقاً لدبلوماسيين.



وتعد أيرلندا من بين أكثر دول أوروبا الغربية انتقاداً للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.