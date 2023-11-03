مصرفيون: البطالة ببريطانيا قد تحتاج الوصول إلى 6% للتخفيف من التضخم

قال اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزي، إن سوق العمالة المحدودة ببريطانيا يغذي دوامة ارتفاع الأجور والأسعار، إذ قال أحدهما إن معدل البطالة قد يحتاج إلى أن يصل إلى 6% للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، عن جوناثان هاسكيل، العضو بلجنة السياسة النقدية بالبنك، قوله إن المعدل الطبيعي للبطالة من المحتمل أن يرتفع بشكل حاد ليصل إلى 6% بسبب نقص العمالة من أصحاب المهارات اللازمة لشغل وظائف شاغرة وتراجع انفتاح الاقتصاد البريطاني.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين، هو بيل، إن السياسة التقييدية للبنك يجب أن تكون "أقل تفاؤلا" حيال التضخم بسبب هذه الضغوط.

وتؤكد هذه التصريحات ميل بنك إنجلترا إلى زيادة أسعار الفائدة أكثر، وهو ما يختلف بحدة عن مستثمرين يتوقعون بشكل متزايد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بعد حلول منتصف العام المقبل.

وتحدث كل من بيل وهاسكيل عن أن الضغوط بسوق العمل تعني أنه يتعين على بنك إنجلترا أن يظل على أهبة الاستعداد بشأن التضخم في المستقبل المنظور.

وتعني زيادة معدل البطالة إلى 6%، ضمنا خسارة أكثر من 500 ألف وظيفة، وهي الأعلى منذ عام 2014، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وستمثل زيادة حادة من معدل البطالة الحالي البالغ 4.2%، وستتخطى التقديرات الخاصة ببنك إنجلترا بأن يصل المستوى إلى 5.1% بحلول عام 2026.