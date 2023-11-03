انخفاض احتياطي النقد الأجنبي بكوريا الجنوبية للشهر الثالث في أكتوبر

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أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري الجنوبية، اليوم الجمعة، أن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد تراجع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي على خلفية قوة الدولار الأمريكي وإجراءات استقرار السوق.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 87ر412 مليار دولار بنهاية أكتوبر بانخفاض قدره 24ر1 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.

وقال البنك المركزي إن صعود الدولار في الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بالعملات الأخرى، وأضاف أن البنك المركزي اتخذ تدابير لتحقيق الاستقرار في سوق العملات.

ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.

وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 98ر369 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بانخفاض قدره 6ر2 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه. وأظهرت البيانات أنها تمثل 6ر89% من إجمالي الاحتياطي الأجنبي.

وبلغت قيمة الودائع 87ر18 مليار دولار في نهاية أكتوبر، بزيادة 47ر1 مليار دولار عن الشهر الذي سبقه.

وقال بنك كوريا إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية سبتمبر الماضي.