يظهر المقاتل القسامي الملثم من العدم كشبح يعرف هدفه جيدا ليلحق بإحدى دبابات الميركافا الضخمة شديدة التدريع، في مشهد غريب تحولت فيه الدبابة للفريسة ليقترب المقاتل من مسافة صفر عن الدبابة فيزرع بها عبوة ناسفة حديثة عهد بالصراع في فلسطين، وما هي إلا لحظات حتى تنفجر العبوة دون ردة فعل من الدبابة على ضخامة حجمها، لتكن تلك إحدى النزالات المصورة لعبوة العمل الفدائي في ساحة الحرب بين المقاومة وجنود الجيش الإسرائيلي.

تتوالى مفاجآت فصائل المقاومة الفلسطينية في التصدي للاجتياح البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ إذ تعلن المقاومة بشكل مستمر عن دخول أسلحة جديدة للحرب، وكانت عبوة العمل الفدائي من أبطال تلك الحرب؛ إذ ألحقت أضرارا بالآليات والدبابات الإسرائيلية التي يفوق كل منها ال٦٠ طنا، مقابل عبوة ناسفة محلية الصنع لا يتوقع منها ذلك الضرر.

وتستعرض "الشروق" بعض المعلومات المتاحة عن عبوة العمل الفدائي.

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على لسان متحدثها الرسمي أبوعبيدة، عن دخول عبوة العمل الفدائي للحرب لأول مرة، حيث إنها تعمل على ضرب الدبابات من المسافة صفر.

ويتضح من حديث أبو عبيدة، النوع الذي تنتمي إليه العبوة المبتكرة؛ إذ لا يهاجم من مسافة صفر سوي العبوات اللاصقة المستخدمة للاغتيالات.

وتختلف العبوات اللاصقة عن العبوات الناسفة المنتشر استخدامها ضد العربات العسكرية والدبابات؛ إذ تنقسم العبوات واسعة الاستخدام للعبوات الموجهة، والتي تستهدف الدبابات عن بعد بمزيج من الموجة الانفجارية ومقذوف نحاسي.

أما العبوات الأرضية فهي الألغام المتعارف عليها منذ زمن، والتي تنفجر بفعل ضغط الدبابة حينما تدهس الألغام.

ويختلف العمل بالعبوات اللاصقة، حيث تحتاج زرعها مباشرة على جسم الدبابة وهو ما قد يكون سبب تسميتها بعبوة العمل الفدائي لخطورة استخدامها على المقاتل.

تحتاج العبوة، لخفة وزن، وذلك ليسهل لصقها ببدن الدبابة.

تصنع العبوات اللاصقة من بدن مغناطيسي يسهل تعلقها بالدبابة، بينما يتم وضعها على نقاط الضعف تحديدا لإلحاق الضرر.

وقد أعلنت القسام عقب الحديث عن دخول عبوة العمل الفدائي للخدمة عن تدمير وإصابة آليتين إسرائيليتين بعبوة العمل الفدائي وصُور الهجوم في مقطع قصير.

يذكر أن كتائب القسام طورت من قبل عبوة شواظ المصنوعة محليا ب٧ نسخ مختلفة وجميعها عبوات مفجرة أقواها يستطيع خرق ٣٠ سم من بدن المدرعة من مسافة تفوق النصف متر.