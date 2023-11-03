أعلنت الأحزاب السياسية الموريتانية، إطلاق حملة تبرعات واسعة دعما لسكان قطاع غزة وللتخفيف من معاناتهم، في الوقت الذي دعت فيه النقابات العمالية في البلاد إلى الوقف الفوري لـ"العدوان الاسرائيلي" على غزة وفتح المعابر بشكل دائم لإدخال كافة الاحتياجات البشرية.

وقالت الأحزاب خلال اجتماع عقدته ليل الخميس / الجمعة، في نواكشوط تنتمي للموالاة والمعارضة، إن الحملة يراد لها تعويض النقص الحاصل في الغذاء والدواء جراء الحصار والتدمير المتواصل الذي يتعرض له قطاع غزة.

ومن جانبها،عبرت النقابات خلال تجمع نظمته بنواكشوط، مساء الخميس، في نواكشوط عن تضامنها المطلق مع "الإخوة الفلسطينيين في هذه المحنة العظيمة" وبالخصوص العمال الفلسطينيين، الذين تعطلت أعمالهم وتوقفت دخولهم، ويأتيهم الموت من كل مكان، صابربن صامدين.

وعبرت عن الدعم الكامل "للمقاومة الفلسطينية الباسلة وعلى رأسها حركة حماس في غزة الصامدة خاصة، ولحركة التحرر الفلسطيني عامة".