إزالة 68 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 68 حالة تعدي بمساحة 15421 متر بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 24 حالة تعد علي الأرض الزراعية على مساحة 9207 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بنطاق قريتي كوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات.

كما أزالت 10 حالات تعد بمساحة 2026 متر عبارة عن أعمدة خرسانية وصبة سطح وقواعد بقرية محلة ثابت بالرحمانية، و13 حالة تعد بمساحة 1350 متربقري كوم البركة

وسيدى غازى والبسلقون والحاجر مدينة كفر الدوار عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وسملات خرسانية، و3 حالات تعد بمساحة 800 متربنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك.

وأزالت الحملة 5 حالات تعد بمساحة 751 متر عبارة عن أعمدة وقواعد خرسانية وشدات خشبية بشبراخيت، 7 حالات تعدي بمساحة 667 منر عبارة عن ردم حفرو سملات واعمدة خرسانية بمركز رشيد، و6 حالات تعد بمساحة 620 متر عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأحمر والأبيض بإدكو.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.