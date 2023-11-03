 جيش الاحتلال يعترف بقصف سيارة إسعاف مستشفى الشفاء زاعما استخدامها من قبل حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال يعترف بقصف سيارة إسعاف مستشفى الشفاء زاعما استخدامها من قبل حماس


نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 10:45 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 10:45 م

علق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على واقعة استهداف قوات الاحتلال لسيارة إسعاف اليوم الجمعة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وكتب أدرعي، عبر حسابه بموقع "إكس": "أغارت طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي على سيارة إسعاف بعد أن تم رصد استخدامها من قبل مجموعة إرهابية تابعة لحماس في منطقة القتال وبالقرب من قوات جيش الدفاع".

وزعم أن "الغارة أسفرت عن مقتل عدد من نشطاء حماس، ونعتزم الكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقاً، مع العلم أنه تم تقديم المعلومات الأكثر دقة إلى أجهزة الاستخبارات التي نتعامل معها، لدينا معلومات تدل على طريقة استخدام حماس لنقل عناصر إرهابية ووسائل قتالية عبر سيارات الإسعاف".

وأوضح أن مكان الواقعة هو "منطقة قتال التي كان قد طُلب من المدنيين مغادرتها والتوجه جنوبًا"، على حد زعمه.

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