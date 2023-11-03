طائرات بدون طيار أمريكية تحلق فوق غزة بحثا عن المحتجزين لدى المقاومة

رويترز: درونز أمريكية تحلق في سماء غزة على مدار أسبوع

قال مسئولون أمريكيون إن طائرات بدون طيار أمريكية "درونز" من طراز "إم كيو ناين ريبَر" تحلق فوق غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتهدف للمساعدة في تحديد مكان المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية.



ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن المسئولين أن الطائرات دون طيار غير مسلحة ولا تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية.



من جانبها، نقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين أنهم ليسوا على علم بقيام طائرات دون طيار عسكرية أمريكية بمهام فوق غزة قبل تاريخ السابع من الشهر الماضي.



وفي نفس السياق، قال مسئولان أمريكيان، الخميس، إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع دون طيار في سماء غزة؛ بحثا عن المحتجزين الذين احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر، بحسب وكالة "رويترز".



وأضاف المسئولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل طائرات دون طيار لجمع المعلومات المخابراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع الأسرى.



وأوضح أحد المسئولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات منذ أكثر من أسبوع.



من جانبهم، ذكر مسئولون أمريكيون أن عشرة أمريكيين في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص محتجزين في غزة ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.