عبدالجليل: يجب إقالة لجنة التخطيط بالأهلي بعد فشل صفقة موديست

قال محمد عبدالجليل لاعب الأهلي السابق، إن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي لا يصدق أنه يتولى المنصب حتى الآن، وهو من أصعب المناصب داخل القلعة الحمراء، مشيرا إلى أن سيد عبدالحفيظ كان يتحمل الكثير ويقوم بحل الأزمات بالنيابة عن المدرب السويسري كولر.

وأضاف عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "كولر لأول مرة في مسيرته يتوج بـ5 ألقاب، وبالتالي قد يكون حدث تغير في شخصيته كبيرة، والمدرب اعترف بالفعل للاعبين بأنه سيعمل على تغيير بعض الأمور خلال المرحلة المقبلة وحاول قبل لقاء صنداونز تلطيف الأجواء مع اللاعبين".

وتابع: "فوجئت بمشاركة أكرم توفيق في مباراة قوية وصعبة أمام صنداونز، وابتعاد محمد هاني سيؤثر عليه، بالإضافة إلى أنه الأفضل كان مشاركة طاهر محمد طاهر في اللقاء بعد خروج رضا سليم".

وأكمل: "هناك لاعبين أجانب تم التعاقد معهم مقابل 200 مليون جنيه رحلوا عن النادي ولم يتم الاستفادة منهم مثل ميكيسوني وسافيو وأخيرا موديست، هل من تعاقدوا مع هؤلاء اللاعبين لا يفهمون شيئًا، هناك علامات استفهام حول هذه الصفقات!".

وتابع: "يجب عرض جميع اللاعبين الذين يطلبهم المدرب على لجنة الاسكاوتنج وتقديم تقرير شامل عنه، ومعرفة مدى فائدته لأي فريق عند التعاقد معه، وهل سيصلح أم لا، ولكن ما يحدث غير ذلك، يتم شراء اللاعبين بالفيديوهات فقط".

وأشار إلى أن عودة صلاح محسن كان قرارًا خاطئًا لأنه حصل على فرص كثيرة مع الأهلي ولم يحقق الإضافة، مطالبًا لجنة التخطيط بتقديم الاستقالة بعد فشلها في استقدام مهاجم قوي على مدار سنوات.

وأضاف عبد الجليل أنه كان يجب ابعاد امام عاشور عن لقاء صنداونز طالما كان هناك موقف ضد اللاعب، والأهلي كان سيتأهل في حال غيابه لأن وقتها العدل سوف ينتصر، مشيرًا إلى أن الأهلي كان الأفضل في المباراة، ولكن التوفيق ابتعد عن اللاعبين.

وأبدى عبدالجليل، اندهاشه من تراجع مستوى حسين الشحات خلال لقاء الأهلي وصنداونز، مؤكدا بأنه لم يقدم المستوى المعروف عنه، وفشل في المراوغة أكثر من مرة على مدار اللقاء

أتم: "الأهلي عليه ترميم صفوف الفريق بضم ظهير أيسر ومهاجم قوي، يجب الجلوس مع الجهاز الفني وتحديد اختصاصاته فنيا فقط، وترك الصلاحيات الإدارية لـ مدير الكرة يتحرك فيها، وتجديد الدوافع للاعبين".