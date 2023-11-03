 العراق..مظاهرات شعبية تنطلق في بغداد بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق..مظاهرات شعبية تنطلق في بغداد بالتزامن مع كلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني


نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 9:48 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 9:48 ص
من المتوقع أن تنطلق في بغداد بعد ظهر اليوم الجمعة مظاهرات شعبية واسعة للتنديد باستمرار "العدوان الإسرائيلي" على غزة للإسبوع الرابع على التوالي. 

وذكرت مصادر عراقية أن المظاهرات ستنطلق في ساحة التحرير وسط بغداد بالتزامن مع البث المباشر لكلمة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله والتجمع الجماهيري لنصرة الشعب الفلسطيني المنددة بـ"جرائم الكيان الصهيوني"، وفقا لوصف المصادر.

وأوضحت المصادر أن جماهير المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي ستشارك في هذه المظاهرات وترفع خلالها أعلام العراق وفلسطين وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق للمطالبة بالرد على "العدوان الصهيوني والثكنات والمصالح الأمريكية في العراق".

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