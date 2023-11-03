عامر حسين منتقدا بطولة الدوري الإفريقي: «أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا»

قال عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري، إنه كان معترضًا على نظام بطولة الدوري الإفريقي، خصوصا في ظل قرار الكاف خلال وقت سابق بإعفاء الأندية المشاركة من دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا، وبعدها تم إلغاء القرار ولعب الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي.

وأضاف عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "إقامة بطولة في 21 يومًا، ويتخللها 3 سفريات، أمر صعب بكل تأكيد على الأندية التي شاركت في البطولة، ولو أقيمت هذه البطولة بشكل مُجمع كانت ستكون أقوى وأفضل".

وتابع: "البطولة غير مفيدة، ولا يوجد فرق بينها وبين بطولة دوري أبطال إفريقيا، ما هو الجديد الذي جاءت به، وسوف يتم حساب كافة الأمور ماليًا، ماذا جني الأهلي وماذا أنفق طوال الدوري الإفريقي".

وزاد: "توقيت الدوري الإفريقي صعب للغاية، خصوصا في موسم يشهد أمم إفريقيا وكأس عالم للأندية، وأعتقد أنها كانت بطولة غير مفيدة، وتم استهلاك اللاعبين بشكل واضح وإرهاقهم بسبب كثرة السفريات".

وأشار إلى أن مستوى البطولة فنيا متواضع، والدليل قلة الأهداف في جميع المباريات.

وواصل حسين: "منتخب مصر سيواجه سيراليون في ليبيريا بشكل رسمي، وسوف يتم توفير طائرة خاصة للمنتخب لخوض اللقاء يوم 19 نوفمبر".

وأتم: "الأهلي سيتجه من السعودية إلى الإمارات لخوض بطولة كأس سوبر الأبطال".