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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الماضية وفقا لصحيفة كالكليست العبرية، تصديه لعمليات سيبرانية تهدف لتسريب معلومات من الجنود الإسرائيليين الشباب عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أماكن تمركز الجنود خلال الاجتياح البري لقطاع غزة.

وتستعرض "الشروق" رحلة وحدة القسام السيبرانية القائمة بالهجوم التجسسي الأخير على الجيش الإسرائيلي، مستهدفة نقطة ضعفه في المجندين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

- من رحم حرب ٢٠١٤ ولدت الوحدة

ذكر الموقع الرسمي لكتائب القسام أن الوحدة السيبرانية أنشئت عام ٢٠١٤ وخضعت للعديد من التجارب قبل بداية شن الهجمات السيبرانية على مختلف مؤسسات الكيان الإسرائيلي.

التحق بالوحدة، وحدة مساندة تدعى جيش القدس الإلكتروني وتختص بالهجمات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يكمن هدف الوحدة الرئيسية، عمليات الاختراق الإلكتروني والتجسس والتحكم عن بعد بالمؤسسات الإسرائيلية.

- هجمات شهيرة

بدأت الوحدة السيبرانية باكورة عملياتها، بقطع الكهرباء عن مستوطنة مفلاسيم، وتعطيل أبراج المراقبة في نير عوز.

اشتهرت من بين هجمات الوحدة السيبرانية، الهجمات التي استهدفت إغراء الجنود الإسرائيليين بحسابات وهمية لفتيات لتسريب معلومات عسكرية وتكررت تلك الهجمات ٤ مرات ٢ منهم عام ٢٠٢٢.

شنت الوحدة أعظم هجماتها خلال العدوان على قطاع غزة عام ٢٠١٩؛ إذ استهدفت إعاقة وتعطيل ٣٠ ألف هدف أبرزها مقرات القيادة الجنوبي والشمالي والأوسط بجانب ٥ قواعد عسكرية إسرائيلية.

شنت الوحدة أيضا ١٠ عمليات شهيرة معلن عنها، تنوعت بين اختراق أنظمة المراقبة والتجسس على أجهزة اللاسلكي واختراق مئات الهواتف وسحب بيانات من شركات المراقبة وتفعيل صافرات الإنذار دون داعي وغيرها.

يذكر أن هجوم ٧ أكتوبر الماضي تخلله هجمة سيبرانية واسعة أدت لتعطيل كثير من المواقع الإسرائيلية كما أن المقاتلين الذين عطلوا أبراج الاتصالات كانوا على علم مسبق بأماكنها وفقا لنيويورك تايمز.

- تضحيات وشهداء

يذكر أن مؤسس وقائد الوحدة جمعة طحلة، استشهد بضربة إسرائيلية، وكذلك أحد أبرز القياديين بالوحدة محمد الطواشي استشهد في عملية سيف القدس.