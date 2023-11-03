وصفت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، الأوضاع الصحية داخل قطاع غزة بالكارثية، لا سيما بعد قصف المستشفى الأندونيسي، وكذلك بوابة مستشفى الشفاء أثناء خروج سيارات الإسعاف المحملة بالجرحى للعلاج بالمستشفيات المصرية مساء اليوم.



وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الجمعة: «هذا عمل همجي وإجرامي ولا ديني، يضاف إلى سلسلة المجازر التي يقترفها الاحتلال منذ بدء العدوان، استهداف المستشفات خدش في وجه الإنسانية بالقرن الحادي والعشرين، وضعنا في قطاع غزة كارثيا».



وأشارت إلى استمرار قوات جيش الاحتلال في ارتكاب الجرائم والمجازر بقصف مخيمات جباليا والشاطئ وصولا إلى استهداف المستشفيات اليوم، لافتة إلى معاناة المستشفيات من نفاد احتياطيات الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.



وأدانت رفض رئيس حكومة الاحتلال السماح بعبور الوقود إلى المستشفيات اليوم، مشددة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي؛ من أجل إدخال الوقود ووقف إطلاق النار.



وتابعت: «الكميات المتبقية من الوقود قد تكفي بعض المستشفيات حتى الصباح، والبعض الآخر مساء الغد، ومن ثم تتوقف المستشفيات عن العمل».