مواعيد مباريات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 العديد من المباريات فى مختلف الملاعب الأوروبية والعربية، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد مونبيليه فى الدوري الفرنسي، ومباراة الشباب مع اتحاد جدة فى الدوري السعودي، إلى جانب مواجهة الزمالك وزد في الدوري المصري.

يقدم موقع "الشروق" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان X مونبلييه – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

لاس بالماس X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بولونيا X لاتسيو – الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

دارمشتات 98 X بوخوم – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الطائي X الفيحاء – الساعة 5 مساء على قناة SSC 2

الفتح X الهلال – الساعة 5 مساء على قناة SSC 1

الشباب X الاتحاد – الساعة 8 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

جالاتا سراي X قاسم باشا – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري

سموحة X الاتحاد السكندري – الساعة 4 عصرا على قناة ON TIME SPORT 1

الزمالك X زد اف سي – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 1

سيراميكا كليوباترا X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة ON TIME SPORT 2