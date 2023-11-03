البنك المركزي في جنوب أفريقيا يبذل قصارى جهده لخفض معدلات التضخم

قال ليسيتجا كجانياجو محافظ بنك الاحتياط الجنوب أفريقي، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لن يتردد في فعل ما هو لازم للحفاظ على استقرار الأسعار في البلاد حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن كجانياجو قوله في فعالية أقيمت في نيويورك اليوم الجمعة بعنوان "جنوب أفريقيا غدا 2023" للدعاية لجنوب أفريقيا: "ليس هناك أدنى شك من أننا سنخفض التضخم.إنه لأمر مسلم به".

وأضاف: "إن البنك المركزي مصمم على حماية دخول الفقراء. وعندما يرتفع التضخم سنعالج ذلك".

وأبقى بنك الاحتياط على أسعار الفائدة عند 25ر8% في سبتمبر الماضي، بينما حذر من أن توقعات التضخم لا تزال غير واضحة بسبب حالة من عدم اليقين. وحذر كجانياجو بشكل متكرر من إعلان النصر قبل الأوان في الكفاح من أجل السيطرة على ضغوط الأسعار.

ورغم ذلك، انخفض معدل التضخم بعد وصوله لأعلى مستوى عام 2022عندما بلغ 8ر7% وتوقف عند 4ر5% في سبتمبر، حيث كان أعلى إلى حد ما من نقطة المنتصف من النطاق المستهدف للبنك المركزي من 3% إلى 6% حيث يفضل تثبيت ضغوط الأسعار.

وقال كجانياجو إن مخاطر التضخم تشمل تأثير ظاهرة النينو

الجوية وتغير المناخ على إنتاج الغذاء ، وارتفاع أسعار النفط وتقلبات العملة.

وإذا تحققت المخاطر، سيحتاج البنك المركزي إلى تقييم ما إذا كانت

تلك صدمات مؤقتة أو دائمة.