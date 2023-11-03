حسن نصر الله: طوفان الأقصى معركة فلسطينية مائة بالمائة

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، إن "طوفان الأقصى" معركة فلسطينية مائة بالمائة، وذلك في أول تعليق علني منذ اندلاع الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.



وأكد نصر الله في كلمة متلفزة، أن معركة طوفان الأقصى "لا غبار عليها إنسانيًا وأخلاقيًا ودينيًا"، مشيدا بصمود شعب غزة الذي وصفه بـ "الأسطوري".



وقال: "كان لا بد من حدث قوي يهز العالم ويعيد طرح القضية الفلسطينية كقضية أولى"، مؤكدا أن المعركة ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة، وأن سرية العملية لم تغضب أي أحد في محور المقاومة.

وشدد نصر الله على أن التصرفات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى "لم يكن لها مثيل منذ 1967"، مضيفا أن الانتهاكات التي يتعرض لها المسجد الأقصى غير مسبوقة في التاريخ الحديث، على حد تعبيره.



ووصف زعيم حزب الله الحكومة اليمينية في إسرائيل بأنها "غبية" و "متوحشة".



وأثنى نصر الله على على دعم الفصائل العراقية واليمنية في المعركة الآنية ضد إسرائيل، قائلا "تحية للسواعد العراقية واليمنية التي شاركت في هذه المعركة".