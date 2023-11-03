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استقال ألكسندر فولين، رئيس المخابرات الصربية المقرب من موسكو، بشكل غير متوقع اليوم الجمعة، مشيرا إلى ضغوط من الغرب في بيان نشرته وسائل الإعلام الصربية.

وكتب فولين في البيان "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان برأسي كشرط مسبق لعدم فرض عقوبات على صربيا".

وأضاف أنه لا يريد أن يكون سببا للابتزاز والضغط على صربيا.

ومن ثم، قال فولين إن استقالته من منصب رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية "لا رجعة فيها".

وشغل فولين، المقرب من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، منصب رئيس وكالة أمن المعلومات والاستخبارات الصربية لمدة عام.

وشغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة من 2017 إلى 2020 ووزير الداخلية من 2020 إلى 2022.

وبينما يسعى فوتشيتش إلى إظهار أنه يوازن بين الغرب وروسيا، ينظر إلى فولين البالغ من العمر 51 عاما على أنه متعاطف علنا مع الكرملين.

وكثيرا ما زار فولين موسكو وحافظ على علاقات عملياتية مع المخابرات الروسية. وفرضت واشنطن عقوبات عليه في يوليو الماضي.