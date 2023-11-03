عماد الدين أديب: الإخوان وافقوا على منح أهل غزة جزء من سيناء بمقابل مادي

رد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، على منشور لوزير الاستثمار الأسبق بحكومة الإخوان يحيي حامد، ينتقد فيه تصريحاته بأحد البرامج يتعلق بعرض جماعة الإخوان توسيع قطاع غزة على حساب جزء من سيناء.

وأكد خلال لقاء خاص له عبر تقنية «سكايب»، لبرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه لا يتقول على أشخاص متوفيين، وأن حديثه عن هذه المسألة جاء استنادا على مصادر عدة.

وأوضح أن أول هذه المصادر التي استند فيها لتصريحاته عن عرض الإخوان توسعة قطاع غزة، على حساب جزء من سيناء، أولها هو ما ذكره رئيس دولة فلسطين محمود عباس في اجتماع علني له بالصوت والصورة ونشر في الصحف في مايو 2018 ، مشددا على أن النص والصور موجودة، والذي قال فيها أبو مازن: «إن جماعة الاخوان وافقت خلال فترة حكم مرسي، وافقت على منح أهل غزة جزء من سيناء بمقابل مادي، وعرضت عليه ذلك، ولكنه رفض، حتى لا تُفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها».

وذكر أن من بيان مصادره أيضا، ما جاء في تحقيقات النيابة ثم المحاكمة لقيادات جماعة الإخوان في السنوات الماضية، وذكرت هذا الموضوع، منوها بأن اللواء سامح سيف اليزل، سبق وصرح بتفاصيل هذا الموضوع في أحد البرامج التلفزيونية.

بالإضافة إلى ما نشر في وثائق لويكلكيس تتحدث عن اتصالات في هذا الموضوع، والتي أجرتها سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة « آن اترسون» مع القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

وتابع موجها حديثه للوزير الأسبق يحيي حامد: «أنا لا أباع ولا أخذ أوامر من أحد، ولم تلد النساء بعد شخص يعمل على إذلالي أو يأمرني بأن أقول أو لا أقول، وحينما أيدت كان عن اقتناع وحينما اختلفت كان عن اقتناع أيضا، وفخور بما حققته في تاريخي المهني».