 مقتل وإصابة 16 شخصا إثر هجوم صاروخي أوكراني استهدف خيرسون - بوابة الشروق
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مقتل وإصابة 16 شخصا إثر هجوم صاروخي أوكراني استهدف خيرسون

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 11:25 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 11:25 م

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب تسعة آخرون في هجوم صاروخي أوكراني استهدف منطقة خيرسون التي ضمتها روسيا في جنوب أوكرانيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلا عن سلطات الاحتلال الروسية، بمقتل سبعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين، في قرية شابلينكا التي تقع على مسافة نحو 50 كيلومترا خلف خط الجبهة.

وأظهرت الصور التي تم نشرها أن مبنى مكتب العمل المحلي قد دمر إلى حد كبير، وقالت التقارير إن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ، تم اعتراض أربعة منها.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

وتم احتلال القرية، التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص، فور بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

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