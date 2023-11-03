وزير الاقتصاد الألماني يؤكد استمرار السعي للتوقف عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة بحلول 2030

سعى وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إلى تبديد الشكوك بشأن قدرة بلاده على التوقف عن استخدام الفحم كمصدر لتوليد الطاقة بحلول 2030، بالرغم من تصاعد وتيرة استخدامه في خضم أزمة الطاقة التي تعرض لها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال هابيك، الذي ينتمي لحزب الخضر، في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج إن الخطة "بالقطع" هي إغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، أي قبل 8 سنوات من الموعد القانوني المحدد لهذا الغرض.

وكان وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، صرح في وقت سابق هذا الأسبوع بأنه "يتعين انهاء الأحلام بشأن التوقف عن توليد الطاقة من الفحم بحلول عام 2030"، حتى يتبين لنا أن الطاقة (البديلة) متوافرة ومتاحة بسعر مناسب.

وذكر هابيك أن محطات توليد الطاقة من الفحم سوف تمثل جزءا من خليط الطاقة "لفترة أطول قليلا"، ولكن إقامة العديد من منافذ الغاز الطبيعي المسال يعني أن قضايا أمن الطاقة "سوف تحل بشكل أو بآخر".

وأضاف هابيك أن أهم قرار بشأن تحقيق هدف 2030 قد تم اتخاذه بالفعل على مستوى الاتحاد الأوروبي، عن طريق زيادة تكاليف انبعاث ثاني أكسيد الكربون، موضحا: "هذا يعني أن الأسواق سوف تحل المشكلة، واعتقد أنه بعد عام 2030 لن يكون بمقدورك تحقيق مكاسب من محطات توليد الطاقة بالفحم".