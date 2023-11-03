حسن نصر الله: تدحرج الأمور لتصل إلى حرب شاملة مع إسرائيل أمر وارد

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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن تدحرج الأمور لتصل إلى حرب شاملة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أمر وارد.

وأضاف في كلمة له، اليوم الجمعة، أن العمليات التي تنفذها المقاومة الإسلامية في لبنان تجعل إسرائيل تحت الضغط الدائم.

وأشار إلى أنّه إذا اعتدى جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان فإن هذا سيكون أكبر حماقة في تاريخ وجوده.

ولفت إلى أن المجازر الإسرائيلية في غزة تجعل المقاومة في لبنان لديها إيمان كبير بوجوب الصمود والتحدي وعدم الاستسلام.

ونوه بأن محور المقاومة ملتزم بالعمل على تخفيف الضغوط عن المواطنين في قطاع غزة.