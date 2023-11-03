 في اتصال مع مستشار ألمانيا.. ملك الأردن يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل لهدنة إنسانية في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في اتصال مع مستشار ألمانيا.. ملك الأردن يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالعمل لهدنة إنسانية في غزة


نشر في: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 9:52 م | آخر تحديث: الجمعة 3 نوفمبر 2023 - 9:52 م

تلقى الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا فيه التطورات في قطاع غزة.

وجدد العاهل الأردني، مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والعمل لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأعاد الملك، التأكيد على أن الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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