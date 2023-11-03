مهاجم المقاولون السابق: المحمدي كاد ينهي مسيرة صلاح مبكرا

كشف رامي ربيع ، مهاجم الأهلي والمقاولون العرب الأسبق، عن كواليس بدايات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع ذئاب الجبل.

وقال ربيع في تصريحات تليفزيونية، إن صلاح لعب كظهير أيسر في أول مباراة له ضد إنبي بالدوري مع المدير الفني محمد رضوان، وواجه أحمد المحمدي الظهير الأيمن للفريق البترولي حينذاك.

وأضاف: "المحمدي صنع هدفين من جبهة صلاح وهو ما كاد ينهي مسيرته مبكراً ، ولكن رضوان حول مركزه للجناح وتألق به وبعد ذلك استمر في هذا المركز".

وأشار إلى أن محمد النني منذ تصعيده وهو يملك نفس الشخصية القتالية بجانب موهبة الاستلام والتسلم.