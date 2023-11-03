واشنطن تفرض عقوبات على شركات في الإمارات للحد من علاقاتها بروسيا

استهدفت الولايات المتحدة العديد من الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها، في أحدث جولة من العقوبات المرتبطة بروسيا، إذ تسعى واشنطن إلى تكثيف الضغوط على البلاد للحد من علاقاتها بموسكو.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 130 شخصية وشركة على القائمة السوداء، في محاولة لتضييق الخناق على قطاعي الدفاع والتكنولوجيا في روسيا، إضافة إلى شركات وأفراد في دول ثالثة تساعد في نقل السلع إلى روسيا.

وجرى إدراج العديد من الشركات التي تتخذ من الإمارات وتركيا مقرا لها بالقائمة، وبينها شركات لوجيستية، وشركة واحدة على الأقل للخدمات المالية.

وتستطيع روسيا حتى الآن التغلب على بعض القيود التجارية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا، عبر توجيه سلع محظورة إلى دول ثالثة، مثل الدولة الخليجية وكذلك تركيا وبعض دول وسط آسيا لا تفرض عقوبات من نفسها.