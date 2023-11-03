قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو، فاسد ماليا وسياسيا ولا يؤمن بالسلام، وذلك مع مجرى الأحداث كلها.



وأضاف خلال لقاء خاص له عبر تقنية «سكايب»، لبرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أنه قبل إجراءه لقاء صحفيا مع نتينياهو سأل إحدى الصحفيات بجريدة يديعوت أحرنوت عن طبيعة شخصيته، لمحاولة فهمها والإلمام بها، موضحا أنها أخبرته بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يكذب مثلما يتنفس.



وتابع: «أخبرتني الصحفية الإسرائيلية بأن مصلحته الشخصية أهم من أي شيئا في التاريخ، ويميل للفساد السياسي والمالي»، منوها بأنه راوده بعض الشكوك في كلامها استنادا لانتمائها لحزب العمل الإسرائيلي، ومن الوارد أن تكون ضده نظرا للاختلاف في الانتماء السياسي.



وأكد أنه مع مجرى الأحداث ثبت بالفعل أنه فاسد سياسي وماليا، ولا يؤمن بالسلام، مشيرا إلى أن لديه مشكلة أخرى فيما يسمى ب «عنف الغير» لأن شقيقه قتل في عملية استخلاص الرهائن في عنتيبي، وعندما خدم من سنة 67 لسنة 72 خدم في وحدة الكومندز وهي من النخبة، وبالتالي معلوماته تقوم على حرب الآخر وقتله واغتياله، بدليل أنه كان البطل في محاولة إعطاء السم لأبو الوليد خالد مشعل والتي أثارت غضب الملك حسين، وأرسل له الترياق وكانت إحدى العمليات الفاشلة له.



وعقب: «هذا رجل دموي ولا يؤمن بالسلام وأمامه مبادرة سلام منذ 21 عاما لم يتعاط معها»، مشددا على أنه المتبني لقسم وحدة الصف الفلسطيني ويبذل كل جهده في هذا الأمر، إلى جانب أنه صاحب فكرة إيصال الدعم المالي لحماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، ويقول دائما بأنه لا يجد شريكا فلسطينيا.



وذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتم إزاحته بجرائم الفساد، أو جريمته الكبرى المتمثلة في قراره بحرق بعض الوثائق وفقا للقانون الإسرائيلي، مشددا على أنه من الوارد أيضا أن تتم إطاحته من منصبه بسبب تقصيره الذي لم يعترف به يوم 7 أكتوبر، ومن ثم فهو أصبح عبئا على الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن والولايات المتحدة الأمريكية.