عماد الدين أديب: إسرائيل تنفق 24 مليار دولار سنويا على منظومتها الأمنية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن حرب غزة الدائرة الآن تختلف عن أي صراع سابق، مؤكدا أنه يبتعد عن مشاعره أثناء الكتابة لعمل تحليل عميق وموضوعي قوي.

وأوضح خلال خلال لقاء خاص له عبر تقنية «سكايب»، لبرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن هذه بداية الأحداث هذه المرة يكون مسرح أحداثها على الأراضي المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية، هذا إلى جانب أنها خرقت لنظرية الأمن الإسرائيلي القائمة على فكرة أنه لا يُخترق.

وعقد مقارنة بين إمكانات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وحركة حماس، حيث ذكر أن كل الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مليار و200 مليون دولار، إلى جانب أن نظرية الأمن الإسرائيلي تعتمد على ميزانية تسليح تقدر ب 24 مليار دولار سنويا، وفي المقابل فالقدرة العسكرية لحركة حماس ما بين 250 إلى 350 مليون دولار سنويا.

وأضاف أن قوات جيش الاحتلال لديه قوات عاملة 160 وفي الاحتياط 360 جنديا، وتحت سن السلاح حتى 40 سنة من الممكن أن يصل إلى مليون فرد.

وأشار إلى أن إجمالي المقاتلين في حركة المقاومة حماس، 31 ألف فرد، فضلا عن الداعم لحماس هي الجمهورية الإسلامية لإيران، وهي دولة من ناحية الإمكانات والتكنولوجيا ضعيفة، بينما وسيلة إيصال التسليح أو الدعم صعبة جدا بسبب الصعوبات التي يفرضها الاحتلال.

ونوه بأن دولة الاحتلال تتلقى دعما من الولايات المتحدة والغرب، والاتحاد الأوروبي ومن المنظمات الصهيونية في العالم، والداعمين اليهود بكل مكان.